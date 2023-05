I fan incontrano Roby, giovane youtuber palermitana da oltre un milione di follower

Roby (Roberta Alcamo) è palermitana e sta muovendo i primi passi nel mondo adulto. Si definisce una «tipa strana» perché arriva sempre in ritardo a scuola, non sa nuotare, mangia la pizza partendo dal centro e le piace vestirsi da orso polare. Ha aperto un canale YouTube a gennaio 2020 e ha iniziato a pubblicare molti video in cui inventa avventure strampalate, spesso ambientate nel mondo di Roblox, videogioco online in cui creare mondi e personaggi condividendoli con gli amici.

È stato subito un grande successo, oggi conta un milione e 100 mila iscritti al suo canale, soprattutto ragazzini che amano immedesimarsi. A ottobre 2021 Roby aveva pubblicato il suo primo libro, Alla ricerca del pet leggendario, fumettogame ambientato proprio nel mondo di Roblox, seguito da Il fantastico viaggio nel mondo dei Pet e La comparsa del pet misterioso. Adesso la giovane youtuber è pronta alla sua quarta avventura e ha scelto Palermo: Roby incontrerà in anteprima nazionale i suoi fan e firmerà le copie del libro L’ultima sfida dei Pet! (edito da Fabbri, come i precedenti). Istigati dall'enigmatico Vex, i Pet si stanno rivoltando contro gli umani. Roby, insieme a Francy, Pinky e al resto della banda (e con il supporto di due aiutanti speciali) è costretta a imbarcarsi nella missione più difficile di tutte, che la condurrà in posti di cui nemmeno sospettava l'esistenza. Ma non c'è difficoltà che non possa essere affrontata, quando l'obiettivo è riabbracciare i propri amici.

L'incontro firma-copie è in programma domani, domenica 21 maggio, alle 15.30, allo spazio Flaccovio Mondadori di San Lorenzo Mercato. L’evento è a pass numerati, ogni pass è rilasciato con l’acquisto del libro. Prenotazioni aperte al Mondadori Bookstore del San Lorenzo Mercato (DM o 0916720288). Libri in vendita nei tre bookstore Flaccovio Mondadori, oltre alla sede di San Lorenzo Mercato, anche via Roma e Forum.

