Da Monreale al Sud Sudan, scatti solidali e di sostenibilità ambientale

È stata inaugurata oggi presso il Complesso Monumentale Guglielmo II di Monreale, la mostra della giornalista Marta Genova che grazie ad una idea progettuale portata avanti con dei missionari comboniani ha realizzato un fotoreportage di un progetto per la raccolta di tonnellate di tappi di plastica destinati al riciclaggio e l’intero ricavato destinato ai ragazzi del Sudan del Sud.

Le trenta fotografie in mostra, raccontano il percorso di questa raccolta che parte dall'oratorio di Villaciambra piccola frazione di Monreale che da anni porta avanti l’iniziativa della raccolta dei tappi coinvolgendo le famiglie e le scuole della diocesi di Monreale e alla quale aderiscono anche alcune realtà parrocchiali della città di Palermo.

A porgere i saluti dell’amministrazione gli assessori Letizia Sardisco e Fabrizio Lo Verso. Presenti Salvatore Pastore e Francesco Raccuglia presidente dell’ Oratorio Don Bruno Di Bella i quali hanno illustrato l’attività del progetto sociale volta alla concretizzazione di borse di studi per i ragazzi.

