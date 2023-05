Palermo, 45 piccoli cantanti per la Sinfonica: "Anni difficili, torna la gioia della musica insieme"

Pubblicata, come ogni anno, la graduatoria degli idonei alla selezione per il coro di voci bianche della Fondazione orchestra sinfonica siciliana. Sono 45 i bambini, di età compresa dai 7 ai 13 anni per le bimbe e dai 7 ai 12 anni per i bimbi, che si aggiungeranno all'organico che di anno in anno viene rinnovato.

I giovani cantanti hanno superato una selezione che ha constatato le loro qualità vocali, l'orecchio, il ritmo e la memoria musicale. La commissione che li ha giudicati era formata da tre esperti, tra cui il maestro Riccardo Scilipoti e due componenti dell'orchestra. Il corso per i piccoli artisti, che inizierà ad ottobre e si concluderà a giugno, prevede lezioni di canto corale e spettacoli.