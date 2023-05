Palermo: è morto Gioacchino Lanza Tomasi, protagonista della cultura del ‘900

Lutto nel mondo della cultura siciliana: è morto Gioacchino Lanza Tomasi, musicologo ed esperto di teatro d’opera e del melodramma, direttore onorario dell’Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa e dell’omonimo Premio Letterario. Aveva 89 anni ed è deceduto, ieri, nella sua casa dove era tornato dopo un ricovero, per problemi polmonari e cardiaci, all’ospedale Buccheri La Ferla.

Gioacchino Lanza Tomasi, chi era

Nato a Roma, venne adottato dallo scrittore Giuseppe Tomasi di Lampedusa, l’autore del celebre romanzo “Il Gattopardo”. È stato professore ordinario di Storia della musica all’Università degli Studi di Palermo e direttore dell’Istituto di cultura italiano di New York oltre che sovrintendente del Teatro di San Carlo di Napoli. Nel 2014 l'allora ministro Dario Franceschini lo nominò sovrintendente dell’Inda di Siracusa.

Gioacchino Lanza Tomasi, la carriera

Importante è stata la sua attività didattica per le Università di Palermo e di Salerno ma con numerosi incarichi anche in Germania. Tanti gli incarichi assunti negli anni: componente della Commissione Musica della Biennale di Venezia, Direttore Artistico dell’Opera di Roma, del teatro Comunale di Bologna, consulente del teatro Massimo di Palermo e del teatro Comunale Vittorio Emanuele di Messina ma anche direttore artistico del festival Verdi, direttore dell’istituto di Cultura italiana a New York . Numerose le sue opere sulla storia urbana che vanno dalla ricostruzione della storia delle Ville di Palermo ai castelli e Monasteri siciliani.

Il cordoglio

Era molto legato a Santa Margherita Belice e il vicesindaco, Tanino Bonifacio, lo ha voluto ricordare "fortemente legato alla nostra Santa Margherita di Belìce con la quale ha intrecciato una lunga storia di amore donando la sua figura umana, la sua sapienza intellettuale e la copia del Manoscritto del Gattopardo, custodito all’interno del Museo del Gattopardo. L’Italia perde un protagonista della cultura del ‘900, io perdo un caro amico”.

© Riproduzione riservata