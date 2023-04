Torna il Nomad Music, sabato festa al Parco Urbano di Bagheria tra dj set e concerti

Una grande festa dai ritmi world - tra dj set e concerti - lunga un giorno intero è quella in programma per sabato 22 aprile al Piccolo Parco Urbano di Bagheria.

L'evento completamente gratuito si estenderà dalle 12 della mattina fino a mezzanotte, in queste ore una staffetta di musicisti internazionali e locali si alterneranno sul palco allestito per l'occasione.

Torna a farsi sentire e a celebrare il suo mood itinerante il Nomad Music Festival, che forte del grande successo della prima edizione che si è tenuta in diverse location palermitane da febbraio ad aprile scorso, non perde tempo e torna subito sulla scena per cavalcare l'onda della primavera. Il Nomad Music Festival è organizzato dalla Srl CSS Crew e ha come direttore artistico Gabriele Giannetto.

Il piccolo Parco Urbano apre i battenti nel 2018 grazie alla volontà di un gruppo di giovani di Bagheria alle porte di Palermo. Sono sessantamila metri quadrati di verde, tra pinete e prato, dove poter fare jogging, passeggiare, rilassarsi, portare il cane a sgambare e giocare con i propri figli. Un parco che da subito è stato disponibile per associazioni, fondazioni o soggetti privati per creare eventi, concerti e attività ad hoc.

Il palinsesto della giornata è scoppiettante. Ecco tutti gli ospiti.

La band francese di Lione «Pat Kalla e Le Super Mojo» è il gruppo più atteso della giornata, con il loro sound ci spingono in un vorticoso métisse africano groove e funk caraibico, afro-disco, afrobeat, makossa. «Pat Kalla e il Super Mojo» mescolano cultura africana e canzone francese per riportare in vita le gambe più rigide.

Gabriele Poso Trio. È diventato uno dei più richiesti percussionisti, poli strumentisti in circolazione nell’ambiente jazz, house, soul, hip hop. Sbarca al Nomad con la formazione al gran completo, Gabriele Poso suona la chitarra, percussioni, drum-machine e un po’ di synth. Sarà accompagnato dal tastierista che si occupa delle sequenze, dei bassi, del synth e del piano e poi c’è il batterista.

Esa Williams, DJ e producer sudafricano londinese, trae influenza dalle sue radici, ma con fermezza guarda al futuro. La selezione di Esa è incentrata sulla musica elettronica di Cuba, Africa orientale e Sudafrica. Oltre al suo lavoro, Esa condivide fantastici racconti ispirati ai suoi viaggi musicali attraverso la sua residenza presso Worldwide FM. Ispirato da tutti i suoi viaggi, dalle persone che ha incontrato e dagli artisti con cui ha suonato, Esa sta ora preparando un nuovo lavoro tramite la sua produzione musicale e l'etichetta Aweh.

Francesca Aurora Inghilleri, deejay e conduttrice tv, cultrice di vinili. Ama spaziare tra diversi generi sempre con viaggi destinazione ballo. Un percorso sui solchi del vinile tra vintage e novità. Una cultrice di dischi, che ha fatto del deejying più di una passione, continuando a sperimentare tra il vintage e il moderno con l’obiettivo di fare ballare, sempre e comunque.

Shanking Warriors: due amiche, una sola passione, la musica. Un'amicizia nata anche grazie all'amore in comune per le stesse sonoritá, raggae, roots&dub. Le Skanking Warriors condividono buone vibrazioni, un sound che da qualsiasi parte del mondo tu venga ti fa sentire a casa. Le giuste note, le basse frequenze e le vybez colme di positività trasmettono tutti questi valori.

Vincenzo Allotta, dj palermitano che seleziona sonorità world/global music. Dal funk all'afrobeat, dalla cumbia al cha cha cha, dal Mediterraneo ai Caraibi, dall'Atlantico all'Oceano Indiano, propone un dj set in vinile disco dopo disco per mari e mondi.

