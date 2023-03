Casting in Sicilia per il nuovo film del regista palermitano Franco Maresco: come partecipare

Casting in Sicilia per il nuovo film del regista palermitano Franco Maresco, prodotto dalla Dugong Films. Le selezioni sono rivolte a donne e uomini siciliani, ma anche performer e artisti, per interpretare vari ruoli.

I requisiti per il casting

La casa di produzione cinematografica che produrrà il nuovo lavoro di Maresco, è alla ricerca in particolare di figure femminili e maschili, con determinate caratteristiche: donne siciliane tra i 20 ed i 35 anni d'età, bellezza avvenente, procace e dai tratti non comuni con esperienza di recitazione; uomini siciliani tra i 40 e gli 80 anni di età, con possibile esperienza nel teatro dialettale; vari performers come imitatori, prestigiatori, artisti, cantanti e barzellettieri purché meridionali.

Casting, come partecipare

Chi desidera partecipare alle selezioni, può candidarsi inviando un'email all’indirizzo di posta elettronica [email protected] Occorrerà riportare i propri dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita) e un numero di telefono per essere ricontattati. Inoltre, bisognerà allegare un video di presentazione della durata massima di 60 secondi e - per chi ne fosse in possesso - anche un curriculum vitae sulla propria carriera artistica. Ulteriori dettagli sul luogo dove si svolgeranno, verranno comunicati successivamente.

