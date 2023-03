«Mantieniti viva»: il messaggio alle donne dell'attrice palermitana Aurora Padalino

«Mantieniti viva». È il messaggio lanciato a tutte le donne nel giorno della loro festa da parte di Aurora Padalino, giovane attrice e scrittrice palermitana, attraverso un video di cui è anche regista.

Il filmato, realizzato da Marco Alestra e con le musiche originali di Giorgio Di Maio, riporta un testo tratto dalla raccolta di poesie «L'essenziale» di cui la stessa Aurora Padalino è autrice.

«Lasciati guidare dal vento come onda del mare - è un passaggio del video -. Ma non tornare indietro, il passato non esiste più, esiste il presente, quello che stai costruendo con forza e coraggio solo per te stessa». E ancora: «Non rimediare agli errori degli altri, non permettere più a nessuno di farti mancare di rispetto e invadere i tuoi spazi».

Aurora Padalino è un'attrice emergente che già durante il periodo del lockdown si è fatta conoscere e apprezzare attraverso la condivisione dei suoi testi. «Mi piace pubblicare le mie emozioni e quello che penso - racconta -. Mantieniti viva è un messaggio con cui invito a ricordare sempre quanto sia importante andare avanti senza titubanze, senza paura, con coraggio e forza. Bisogna avere la consapevolezza che ognuna di noi può e deve essere amata per quello che è. Il mio invito alle donne è di essere se stesse sempre, nonostante tutte le difficoltà che si affrontano quotidianamente».

