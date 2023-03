Mr. Rain e i suoi Supereroi sbarcano in concerto a Palermo e a Catania

Due concerti in Sicilia la prossima estate per Mr. Rain, l’artista rivelazione del Festival di Sanremo con il brano Supereroi (Warner Music Italy), già certificato platino.

L’artista che sta scalando tutte le classifiche, annuncia il tour estivo che partirà il 27 giugno da Roma e che lo porterà in giro per tutta l’Italia.

Ad agosto sarà in Sicilia, per due concerti organizzati da Puntoeacapo e BM produzioni musicali. Il primo l’11 agosto a Palermo, al Teatro di Verdura per la rassegna Estate al Verdura 2023. L’indomani il secondo appuntamento: il 12 agosto Mr. Rain sarà a Catania, a Villa Bellini, per la rassegna Sotto il Vulcano Fest 2023, nell’ambito della programmazione del Catania Summer Fest 2023.

I biglietti sono disponibili in prevendita da oggi (28 febbraio) alle 15 su www.puntoeacapo.uno (circuito Ciaotickets): con i posti migliori, un risparmio sulle transazioni e la possibilità di utilizzare la carta docente, 18App e di rivendere il proprio biglietto. Le prevendite sono disponibili anche nei circuiti abituali, on line e punti vendita.

Mr. Rain, l’artista multiplatino con all’attivo oltre 700 milioni di streaming, 13 dischi di platino e 5 oro, e autore di hit come Fiori di Chernobyl, 9.3, Meteoriti e Ipernova ha conquistato, con Supereroi il grande pubblico. Il successo sul palco dell’Ariston (terzo nella graduatoria finale) l’ha portato nel giro di pochi giorni a scalare tutte le classifiche: a partire da Spotify, dove staziona stabilmente al secondo posto con oltre 20M di streams, oltre ad essere al n.3 tra i singoli di debutto nella Global Chart e ai vertici di Amazon, Apple e iTunes; al n.2 della classifica ufficiale Fimi/Gfk.

Supereroi è tra i brani più ricercati su Shazam e tra i più popolari di TikTok, oltre che tra i pezzi più trasmessi dalle radio e il video ha superato i 12 milioni di visualizzazioni.

Il tour estivo di Mr. Rain è prodotto ed organizzato da Colorsound.

© Riproduzione riservata