Palermo, nuovo collettivo di fotografi: presentazione all'Archivio Storico

Sabato 28 gennaio alle 18, all’Archivio Storico in via Maqueda 157, la presentazione di Collettivof. Un nuovo collettivo fotografico costituitosi recentemente in città. Verrà illustrata la rassegna delle esposizioni fotografiche per l’anno in corso, tutte presso l’Archivio, e sarà illustrato il manifesto in cui i membri del collettivo si riconoscono e che propongono quale loro approccio alla ricerca nel campo della cultura fotografica e visuale.

