La Rosa e Castiglia su Tgs, Rgs e Gds.it: «Faremo Allakatalla cu’tuttu u’cori»

Sono amici. Sono catanesi. Si conoscono da quasi trent’anni e per loro radio e tv sono da «maneggiare con cura» visto che ne conoscono ogni segreto. Salvo La Rosa è più un habitué del video, Giuseppe Castiglia è legato da sempre alla radio, insieme riescono a mettere su un format veramente interessante. Da domani lo porteranno anche su Tgs e Rgs: il nuovo progetto è innestato sulla trasmissione storica di Castiglia, Allakatalla, a cui si aggiunge l’hashtag #cututtuucori, tormentone di Salvo La Rosa. Dal lunedì al venerdì, ogni mattina dalle 11,30 alle 13,45 e in replica ogni sera dalle 22,30 all’una «abbracciando» anche il tg della notte su Tgs (canale 12 del digitale terrestre), e in radio su Rgs, oltre che in streaming su www.gds.it, e – novità – anche in app su #Onemanradio. Che è stato l’uovo di Colombo di Giuseppe Castiglia: un «telecomando» virtuale, un’app da scaricare con cui entrare sul serio in contatto con il salotto dei conduttori. Perché la vera novità sarà la continua iterazione con il pubblico, sempre e comunque collegato. Così tra una barzelletta e una battuta, uno sketch e un’intrusione autorizzata di qualche personaggio, Allakatalla#cututtuucori in «radiovisione» prenderà il via.

«Seguiteci. Noi ci saremo per regalarvi sorrisi e divertimento - promette Salvo La Rosa - e per fare con voi l’“allakatalla” cu’ tuttu u’ cori». «Sarà sempre una trasmissione dal carattere fortemente radiofonico, con i tempi di uno studio rapportati allo schermo della tv. La barzelletta, la battuta, non mancheranno mai, ma neanche i miei personaggi storici, quelli che il pubblico conosce da tempo - interviene Giuseppe Castiglia -. I veri protagonisti restano comunque gli spettatori in qualsiasi forma ci contatteranno».

«Onemanradio è infatti una app molto facile e intuitiva, una sorta di telecomando da sfruttare per entrare in contatto con lo studio, e tramite la WhatsApp line diretta, al numero 392.2323233 i telespettatori e i radioascoltatori potranno interagire». Rivivranno tutti i personaggi storici di Castiglia ed entreranno «in contatto» in diretta con Salvo La Rosa che avrà invece una funzione più «seria» (ma non troppo), tra musica, curiosità e attualità.

«Sì, i miei personaggi me li porto tutti in studio - ride Castiglia - ci sarà Jonathan, lo studente scunchiurutu, dedito a vizi e viziacci degli adolescenti di oggi; Nunzia che sbarca il lunario al limite del lecito (che Salvo la Rosa non approverà mai …), tipo Cetto La Qualunque che si fa giudicare da Fabio Fazio… Poi i muratori del cantiere, Pippo 'u materico che i catanesi capiscono subito chi è; e così anche Salvo Salvo che ripete ogni cosa due volte, e che per un errore all’anagrafe parte già da un nome doppio); Ennio che chiede sempre qualcosa, vanta amicizie improbabili, ma poi alla fine vuole sempre ottenere “una carta da cento euro”: a Catania lo chiamiamo 'allippaturi, a Palermo cercheremo un sinonimo». La regia televisiva è firmata da Matteo Marino, lo stesso Castiglia firma invece quella radiofonica.

