Dai romanzi noir alle poesie erotiche, mille visitatori a Palermo per «Un tè con l’autore»

Si è conclusa la rassegna letteraria «Un tè con l’autore» dedicata alla diffusione della cultura, con tanti e diversi appuntamenti che, dal 9 dicembre al 4 gennaio a Palazzo del Poeta a Palermo, ha presentato progetti letterari di scrittori, artisti, poeti, storici e critici d’arte.

Quasi mille i visitatori che hanno partecipato agli eventi a firma di scrittori di vario genere che hanno raccontato romanzi noir, irriverenti narrative surreali, poesie erotiche, letture libere di gruppo. Tra gli appuntamenti ha suscitato particolare interesse e grande partecipazione quello con il giudice Lorenzo Matassa, che «ha sussurrato» una riflessione sulla giustizia e il suo contrario. Non è stato presentato un libro in quel caso ma è stata raccontata la vita del magistrato. Un percorso intenso di quarant’anni con eventi di mafia, femminicidi e omicidi eccellenti.

Matassa ha raccontato il suo presente, rispondendo alle domande della giornalista Rosa Di Stefano; la sua coscienza attraverso l’interpretazione dell’attrice Liliana Sinagra e infine la sua vita insieme all’attore Stello Pecoraro. Hanno partecipato alla rassegna anche Pina Conti con il libro «Proverbi e modi di dire del dialetto siciliano. Lingua, verità e fantasia»; Vincenzo Muscarella con «Damiana»; Laura Di Trapani ha presentato il libro «Max Ferrigno mise en scène di un artista dispettoso»; Simona Lo Curto con «Sabbia»; Emanuela Mannino con «Eppure»; Duilio Scalici con «Ore Cutanee»; Enzo Randazzo con «Scrivere mi è sempre piaciuto» e infine Gian Mauro Pandolfini e Valeria Balsano con «Letture in campo».

«Far veicolare la cultura nei saloni del nostro palazzo è di fatto la linea primigenia dell’anima del palazzo stesso, che, si dice sia stato dimora di diversi poeti - sostiene Rosa Di Stefano, proprietaria e direttrice creativa -. Per questa ragione siamo disponibili ad ospitare i vari eventi gratuitamente, (dopo un’accurata selezione), per velocizzare e motivare l’espansione della cultura, che non deve sostenere alcun costo». Il successo della rassegna ha fatto sì che a partire dal 13 gennaio, sempre a ingresso libero previa prenotazione, ne partirà una nuova con altri appuntamenti a cominciare con il libro di Nicola Tricarico «Gli ultimi giorni di estate». Saranno coinvolti autori di tutta Italia e una sezione della rassegna sarà dedicata agli under 18.

