Palermo Classica Winter apre al 2023 ai Crociferi col duo Jacobs-De Grolée

La Winter Season di Palermo Classica saluta il 2023 con due artisti di fama mondiale: Lisa Jacobs al violino e Antoine De Grolée al pianoforte. Si esibiranno mercoledì 4 gennaio alle 21, all’auditorium San Mattia ai Crociferi in via Torremuzza.

Il Festival Palermo Classica è al suo settimo anno grazie alla presenza nel cartellone di artisti di spessore. Quello di mercoledì 4 gennaio è il secondo duo recital per violino e pianoforte. La serata sarà a Beethoven, Prokofiev, Brahms, Wienawski e Locatelli.

Lisa Jacobs è nota per le sue esibizioni appassionate, i programmi interessanti e le qualità comunicative sul palco. All'età di 17 anni, Lisa ha debuttato con la Royal Concertgebouw Orchestra sotto la direzione di Riccardo Chailly. Da allora ha suonato in tutto il mondo, sia come solista con rinomate orchestre e direttori, sia come recital e vivace musicista da camera.

In un sottile incontro tra la tradizione pianistica francese e slava, Antoine de Grolée è uno dei vincitori del Concorso Long-Thibaud e finalista del Concorso Chopin a Varsavia. Ha suonato in diverse importanti sale come la Salle Gaveau e nella Salle Cortot a Parigi, nella Salle Molière a Lione, St -Pierre-des-Cuisines a Tolosa e, a livello internazionale, nel Palais des Beaux-Arts a Bruxelles, nel Teatro Marcello a Roma, al festival "Diversi treni" a Tirana e al Festival del Principe delle Asturie in Spagna, così come in Russia, Austria, Argentina.

