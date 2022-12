Lutto nella cultura a Palermo: morto Nicola Bravo, anima di «Una marina di libri»

La cultura a Palermo perde uno degli uomini più rappresentativi. È morto Nicola Bravo, direttore esecutivo di «Una marina di libri». Molto conosciuto e apprezzato, si è spento all'età di 72 anni.

Sui social sono già tanti i messaggi di cordoglio, a cominciare da quello di Gaetano Savatteri che di Una marina di libri è direttore artistico. «Nicola Bravo è stato l'anima di Una marina di libri. Un organizzatore culturale appassionato e sanguigno. Ha dato vita al più grande evento sui libri e sull'editoria che si svolge a Palermo in Sicilia. Sarà impossibile dimenticare la sua ostinazione, la sua passione per tutto ciò che veniva stampato».

Un toccante ricordo si legge nella pagina Facebook del Sicilia Queer filmfest: «Con Nicola Bravo abbiamo condiviso molti momenti della nostra esistenza: fino a poche settimane fa scambiavamo mail e telefonate per parlare del futuro delle nostre manifestazioni, dell’importanza dell’indipendenza, dell’ostinata incapacità di ascolto in cui ci si può imbattere e dell’altrettanto ostinata e beckettiana necessità di continuare, nonostante molti, nonostante tutto. Una marina di libri è probabilmente la manifestazione che più sentiamo vicina, per calendario e non solo, nella programmazione culturale indipendente della città, e sappiamo quanto Nicola ne rappresentasse lo spirito. Lo ringraziamo per le tante occasioni d‘incontro e ci rammarichiamo fortemente per quelle che non potremo più avere. Proveremo nel nostro piccolo a non disperderne il ricordo».

Tra i primi messaggi di cordoglio anche quello della scrittrice Francesca Maccani: «Nicola Bravo ma che scherzo è mai questo? Alla Marina ci siamo abbracciati e abbiamo chiacchierato di libri e dei nuovi progetti che avevi. Nicola caro, non ci posso credere che te ne sei andato anche tu. Io sto facendo tanta fatica a immaginare che non ti vedrò più e che non potrò chiamarti e che non troverò più i tuoi messaggi su wa. Francesca ma me lo presenti tizio? Fra' quando mi vieni a trovare al mare coi ragazzi? Fra' ti ho vista con la Torregrossa, poi passa che facciamo l'intervista... Ciao Nico, porta un po' di amore per i libri in cielo che tu in paradiso ci arrivi dritto dritto».

Lo ricorda su Facebook anche il pittore Giovanni Proietto: «Oggi è un giorno triste, ci ha lasciati il mio padre artistico, mi hai insegnato che prima di essere artisti bisogna essere uomini. Fino a qualche giorno fa pur nella tua malattia parlavamo di progetti, ovunque tu sia andato rimarrai sempre nel mio cuore e sono sicuro che da lì continuerai a starmi accanto, ciao Nicola».

© Riproduzione riservata