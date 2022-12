Andrea Cisternino, sotto le bombe a Kiev con 400 animali da salvare: oggi la sua storia a Palermo

«Non per coraggio ma per amore. La mia storia sotto le bombe con 400 animali da salvare».

Era il 2015 quando il rifugio di Andrea Cisternino viene dato alle fiamme. Muoiono nel rogo più di settanta cani. Nessuno interviene per spegnere l’incendio perché a quel tempo l’italiano è odiato, è uno straniero che ha occupato la loro terra. Quando lui arriva trova i corpicini dei cani che ancora bruciano. Uniti anche nella morte, troverà uno accanto all’altra Boris e Sara, due cagnolini legati da amore profondo.

Andrea si rialza e con la moglie Vlada ricostruisce tutto. Nasce così il rifugio Italia Kj2, dal nome dell’orsa uccisa in Trentino. Nel 2022, Dopo sette anni, arrivano purtroppo le bombe dei russi e comincia un altro incubo.

Oggi sabato 10 dicembre Cisternino sarà a Palermo, presso la sala Almeyda dell’Archivio Storico Comunale di Palermo, in via Maqueda, 157, dalle ore 17 alle ore 18.30, per ripercorrere quei drammatici giorni raccontati nel suo nuovo libro «Non per coraggio ma per amore. La mia storia sotto le bombe con 400 animali da salvare».

Durante l’evento saranno proiettati i video girati in Ucraina dall’autore e quello di Elisabetta Canalis, autrice della prefazione.

