Palermo, uno spettacolo tra musica e risate per sostenere i bimbi malati del Civico

Uno spettacolo di beneficenza a favore dell'associazione Spia Odv che sostiene il reparto di Oncoematologia Pediatrica dell'ospedale Civico di Palermo, dal titolo "I bambini aiutano i bambini e non solo..." si svolgerà venerdì 16 dicembre prossimo ale 21 al Teatro Golden di Palermo.

Ad esibirsi Fabris e Francis, due batteristi, padre e figlio, che eseguiranno diversi brani musicali dei Pink Floyd e di altri grandi artisti. Ospiti della serata, presentata da Licia Raimondi e Mirko Speciale, "I Respinti con Gianni l'attore", "Matranga & Minafò" e il comico Sasà Salvaggio.

"L'idea del concerto - spiega il piccolo Francesco Giuffredo in arte Francis, talento di soli 11 anni - nasce durante la pandemia quando mia madre, che fa volontariato in ospedale, non ha potuto consegnare come ogni anno i regali ai bambini. Aiutare altri bambini - continua il piccolo batterista - mi fa sentire bene e vorrei che tutti lo facessero, sempre e ovunque, Io e la mia sorellina, che suona il pianoforte, purtroppo soffiramo di una malattia rara che ci dà fragilità ossea. Io e lei affrontiamo insieme tante problematiche per via della nostra salute, però troviamo la forza di affrontare la vita attraverso l'amore per la musica . Quando suono mi dimentico di tutto . Mi sono rotto quattro volte i polsi - racconta Francis - e quest'estate il femore, ma nonostante tutto ho ripreso a suonare e a combattere. E' questo il messaggio che voglio lanciare ai bambini che come me soffrono per qualche patologia. Cercatevi una passione sulla quale concentrare i vostri problemi".

La prevendita dell'evento al botteghino del Teatro Golden, per info 348 3892292. L'incasso, al netto dei costi di teatro, service e siae, verrà totalmente devoluto in beneficenza.

