Vasco Rossi, a Palermo la febbre per il concerto: 60 mila biglietti in poche ore

Polverizzato ogni record siciliano, e battute anche le vendite dello scorso anno a Messina: ciclone Vasco investe Palermo e nei primi quindici minuti di vendita online dei biglietti per le sue due date a giugno prossimo allo stadio, batte ventimila, che diventano cinquantamila in due ore e sessantamila a metà pomeriggio quando ormai sono disponibili solo la curva più lontana e la seconda parte del prato, lontano dal palco.

Insomma, i fan erano con le dita sulla tastiera e appena si sono aperte le prevendite, hanno acquistato subito i tagliandi. E c’è anche chi ha già pensato al soggiorno, e infatti i b&b marciano verso il sold out e i prezzi per una notte sono già di circa 80 euro per due persone, negli alberghi più cari. La febbre “Vasco” ha contagiato la città, si stanno allestendo i pullman dal resto della Sicilia e dal “continente”, 22 e 23 giugno sono già date “rosse” sui calendari di vigili urbani e protezione civile. E l’organizzatore, Carmelo Costa per Musica da bere, lancia messaggi social entusiasti a imprenditori e istituzioni. Allo stadio Barbera i concertoni mancano da venticinque anni, la capienza stimata dagli organizzatori è di poco più di 37 mila posti, tra prato, tribune e curve, 74mila persone in due giorni. Più gettonate (e già sold out) la tribuna centrale e il prato gold, quasi 100 euro a biglietto

