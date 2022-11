Palermo, una carovana con i Pupi realizzati dai bambini

Una carovana di sogni, tradizioni, storia, costume, passioni, vittorie e sconfitte degli eroi del ciclo delle gesta di Orlando attraversa la città di Palermo con i suoi Pupi, dando vita a un percorso formativo che vede impegnato il mondo della scuola. È questo, in sintesi, il senso di «Pupi e Pupari: viaggiando per le periferie», un progetto patrocinato dal Ministero della Cultura e dal Comune di Palermo, che nasce dalla collaborazione tra l’associazione «Agramante» della famiglia Argento e il territorio cittadino: nello specifico, la circoscrizioni seconda e settima, assieme a partner privati.

Dal 3 novembre al primo dicembre, gli Istituti comprensivi di Brancaccio e di Tommaso Natale - che raccoglie l’utenza di Partanna Mondello e dello Zen - saranno coinvolti in diverse iniziative che, per i più piccoli, si tradurranno nella costruzione di parti del corpo dei Pupi: mani, braccia, teste, tutti dipinti a mano, per raccontare le emozioni dell’amicizia, dell’amore, del coraggio. Ma anche oggetti di corredo quali scudi, spade ed elmi che, successivamente, saranno parte integrante di una mostra permanente nelle sedi didattiche. Le creazioni degli allievi, inoltre, saranno esposte in occasione dello spettacolo che si svolgerà a conclusione del progetto, il 2 e 3 dicembre prossimi, nella sede prescelta dalle due circoscrizioni.

