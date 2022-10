Palermo, scatta Brass in Jazz con la tromba della star americana Jon Faddis

L’inaugurazione della stagione Brass in Jazz 2022 - 2023 è affidata alla leggenda del jazz Jon Faddis che ritorna dopo 30 anni a Palermo, al Brass Group, invitato dal suo presidente Ignazio Garsia. Il sipario del Real Teatro Santa Cecilia inoltre si tingerà di armonia e suoni in jazz con diverse produzioni dell’Orchestra Jazz Siciliana sempre più internazionale, con ospiti solisti e direttori d’orchestra come Bernard van Rossum.

In scena per la prima della stagione che porta la firma della direzione artistica di Luca Luzzu, un progetto originale con Jon Faddis, plurivincitore di tantissimi premi tra i quali l’ Mvp/Trumpet del New York Charpet.

Ad accompagnare Faddis per lo spettacolo The Faddisphere, venerdì 28 e sabato 29 ottobre, con doppio turno alle 19 e alle 21.30, l’Orchestra Jazz Siciliana diretta dal resident conductor Domenico Riina. Una scelta importante quella del Brass che anche quest’anno ha voluto raddoppiare i concerti in programma nella stagione.

Jon Faddis ha iniziato a suonare la tromba all'età di otto anni, ispirato da un'apparizione di Louis Armstrong all'Ed Sullivan Show. Tre anni dopo, il suo insegnante di tromba Bill Catalano, un alunno della band di Stan Kenton, trasformò il giovane appassionato di jazz in amante di Dizzy Gillespie. Verso la metà dell'adolescenza, Jon non solo aveva incontrato Dizzy, ma aveva anche assistito alla combo del suo eroe al famoso Jazz Workshop di San Francisco. La caratteristica voce di tromba di Jon sarebbe stata ascoltata negli album da artisti disparati come Duke Ellington, The Rolling Stones, Frank Sinatra, Aretha Franklin, Paul Simon, Kool and the Gang, Luther Vandross, Quincy Jones, Billy Joel e Stanley Clarke. Il suo corno sarebbe apparso nel tema di The Bill Cosby Show, nella colonna sonora dei film di Clint Eastwood The Gauntlet e Bird. Sebbene Jon avesse girato l'Europa con Dizzy Gillespie nel 1977, esibendosi e registrando con lui al Montreux Jazz Festival, un punto di svolta fu l'invito di Dizzy ad accompagnarlo in una visita alla Casa Bianca nel 1982. E dopo 10 anni, il 18 gennaio 1992, Jon venne invitato a suonare al Brass Group dal maestro Garsia. Dopo 30 anni l’invito si ripete in ricordo del grande successo ottenuto per quella spettacolare esibizione.

QUI SOTTO LA STAGIONE DEL BRASS

Ecco la stagione del Brass a Palermo: Jon Faddis apre al Teatro Santa Cecilia Jon Faddis Benny Green Bianca Gismonti Lucy Garsia (foto di Arturo Di Vita) Mario Incudine Janusett Mcpherson Ola Onabulè Paulus Schafer Vito Giordano Cande y Paulo Yaniv Taubenhouse Maria, componente del gruppo del flamenco

© Riproduzione riservata