KA-F-KA, danza e performance di Farapour apre la stagione del Libero a Palermo

Si inaugura giovedì 27 ottobre alle ore 21.15, con repliche fino a sabato 29, la 55esima stagione internazionale del Teatro Libero, con lo spettacolo KA-F-KA, ideato, diretto e interpretato da Mehdi Farapour, una coproduzione iraniana-francese di Oriantheatre Dance Company – Parigi / Teheran, sostenuta da Centre national de la danse – Parigi.

L’evento fa parte della programmazione del Festival La Francia in scena, promossa e sostenuta dall’Institut Français Italia e dall’Ambasciata di Francia in Roma.

Ka-f-ka è la storia di solitudine, un uomo confuso e perduto nella routine della sua vita tenta di svegliarsi un giorno ma si rende conto che durante la notte ha subito una metamorfosi in un mostruoso insetto. Egli soffre di solitudine, di ingiustizia sociale e di un profondo dolore corporeo, malgrado il quale deve sempre correre per soddisfare i suoi obblighi sociali, personali, familiari.

Lo spettacolo è il più autobiografico di Mehdi Farajpour a livello estetico, ritmico, di movimento e di immagine. Si tratta di una libera reinterpretazione dell’universo visuale di Franz Kafka in generale, della sua metamorfosi in particolare. Come in tutti i lavori del coreografo e creatore, KA-F-KA è costruito su una tavolozza interdisciplinare e non multidisciplinare: rimanere ai bordi dei singoli linguaggi delle discipline artistiche. Info e prenotazioni al numero 3929199609 e via mail a info@teatroliberopalermo.it

© Riproduzione riservata