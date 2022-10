Monreale, nuovi libri per la biblioteca comunale di Casa Cultura

Il Ministero della Cultura ha assegnato 8 mila e 700 euro circa per acquisto libri al Comune di Monreale a seguito della partecipazione al bando pubblico per l’acquisto di nuovi libri da destinare alle biblioteche che saranno utilizzati per l’acquisto di volumi per la Sala Lettura di Casa Cultura Santa Caterina frequentata da studenti e universitari. “Per il secondo anno consecutivo - ha dichiarato l’assessore alla cultura Rosanna Giannetto - è stato infatti finanziato l’acquisto di nuovi volumi da parte del ministero della cultura, che ha accolto la richiesta della nostra amministrazione”. Negli ultimi anni il patrimonio librario del Fondo Moderno si è notevolmente arricchito di nuovi libri di ogni genere e per tutte le fasce d’età. “Grazie alla collaborazione degli uffici afferma l’assessore ai Beni Culturali Letizia Sardisco - stiamo cercando di rendere la biblioteca sempre di più un luogo vivo e frequentato da studenti, universitari, associazioni culturali , che possono usufruire oltre che del patrimonio librario anche di servizi e della rete wifi, con apertura delle sale dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00. Questo ulteriore finanziamento ci consentirà di rendere maggiormente eterogeneo il nostro patrimonio librario”.

La responsabile della biblioteca Elisa Lo Coco ha già predisposto un nuovo elenco per l’acquisto dei nuovi volumi in base anche alle richieste e esigenze degli studenti che frequentano il sito culturale situato nel centro della città normanna, dove vengono organizzati eventi culturali e visite delle scolaresche.

© Riproduzione riservata