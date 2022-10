Il valore dei Big data e la finanza dei farmaci, le tesi premiate alla Lumsa di Palermo

Il valore dei Big data nell’industria 4.0 e l’analisi della situazione in Sicilia dove serve investire nel settore ma anche gli effetti della finanza comportamentale nelle operazioni di acquisizione e fusione nel settore farmaceutico. Sono queste le due tesi al quale andrà il premio “Best Theses” per le migliori tesi di laurea magistrale in Economia e Management – LM77 del dipartimento LUMSA di Palermo.

Un riconoscimento nato per premiare “il contributo evolutivo potenzialmente innovativo e suscettibile di eventuali approfondimenti agli studi di economia e management” da parte degli elaborati degli studenti. In particolare il premio “Giglio.com” è andato a Viviana Lentini, per la tesi di laurea magistrale dal titolo “Industry 4.0: Big Data and Advanced Analytics in the manufacturing sector. An exploratory survey in the Sicilian territory”; il premio “Omer S.p.A.” a Simona Ramo, per la tesi di laurea magistrale dal titolo “Effects of behavioral finance on M&A transactions in the pharmaceutical industry” (ritirato dalla sorella, Roberta perché la tesista impegnata in un concorso).

La commissione, composta dai docenti Giovanni Battista Dagnino, Anna Minà e Sergio Paternostro ha anche valutato come meritevoli della menzione speciale gli elaborati finali di altri candidati: Nadia Bruno, per la tesi di laurea magistrale dal titolo “Il Performance Management nelle istituzioni pubbliche italiane: dalla produzione del dato all’avvio di processi di apprendimento” e Bruna Nocito, per la tesi di laurea magistrale dal titolo “Sustainable eco-luxury consumptions as new activism in the pandemic scenario: an exploratory research”.

“Si tratta della seconda edizione del nostro premio che sta crescendo visto il numero di domande arrivate che è quasi raddoppiato rispetto allo scorso anno”, ha spiegato Giovanni Battista Dagnino, alla guida del corso magistrale in economia e management del dipartimento LUMSA di Palermo che alla prossima sessione di laurea di fine mese supererà i 100 laureati che si sono formati nel capoluogo siciliano, "formiano studenti che si confrontano un con un mondo in costante evoluzione e per questo è importante questa opera di confronto e di apertura verso il mondo delle imprese e del lavoro”.

