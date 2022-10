Amazon Storyteller 2022, Dario La Rosa unico scrittore siciliano fra i 5 finalisti

Lo scrittore e giornalista palermitano Dario La Rosa è l'unico siciliano in finale alla terza edizione dell’iniziativa Amazon Storyteller 2022, il premio letterario per autori autopubblicati. Il premio volge al termine e Amazon svela i cinque titoli finalisti tra cui, il 10 novembre, sarà proclamato il vincitore.

La Rosa è in finale con Monsieur Chef - Le Indagini di Iachìno Bavetta. Giornalista professionista, 42 anni, ha iniziato a scrivere la serie dell'investigatore amatoriale Iachìno Bavetta per caso e poi non ha più smesso. "Le avventure di Iachìno Bavetta sono nate per caso ed è forse la naturalezza delle sue avventure in giallo che sta piacendo ai lettori - racconta l'autore -. Questa finale è un traguardo che mi spinge a continuare e a far meglio per i tanti lettori che si sono appassionati a questo giornalista di satira e investigatore per caso".

Gli altri quattro finalisti sono Terence Biffi con "Lunga nuvola bianca"; "Il giorno è uguale alla notte" di Francesco Gardini; "La ninnananna degli alberi" di Alice Bassoli; "Solo chi soffre (Delitti in prima pagina Vol. 6)" di Doriana Cantoni.

Qualità dell’opera, numero di download e recensioni dei clienti sono i criteri secondo cui sono stati selezionati i 5 finalisti. Il 10 novembre proclamare il vincitore 2022 toccherà alla giuria di esperti composta da Cristina Stillitano, vincitrice dell’edizione 2021 con il libro: “Andrai, tornerai, non morirai”; Marinella Zetti, giornalista; Laura Rocca, autrice; Luca Bizzarri, attore, comico e conduttore televisivo; Andrea Pasino, responsabile di Kindle Direct Publishing per Italia, Francia e Spagna.

È grazie al loro giudizio che, anche per questa terza edizione, Amazon Media assegnerà il Premio Amazon Storyteller: l’autore riceverà una ricompensa in denaro di 10.000 euro e potrà beneficiare di una campagna marketing per promuovere il proprio libro su Amazon.it. Inoltre, il libro vincitore avrà la possibilità di essere pubblicato in formato audio da Audible.

