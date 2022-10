Il Teorema della Felicità miglior film all'Hollywood Gold Award: girato al Capo di Palermo

Il film "Il Teorema della Felicità" di Luca Fortino e con protagonista Antonio Tancredi Cadili, il piccolo puparo di Palermo, sbarca a Hollywood e conquista due importanti riconoscimenti! Al festival cinematografico "Hollywood Gold Award" ha vinto la selezione come "Miglior film" e "Miglior regia".

Un successo per il regista calabrese, un riconoscimento internazionale di grande prestigio. L’Hollywood Gold Award è un festival molto importante al quale partecipano diverse migliaia di film da tutto il mondo.

È ancora emozionato il regista Fortino: “Sapevamo che al festival arrivano migliaia di film e ho deciso di partecipare ugualmente. Dopo poco più di un mese è arrivata la prima mail con la quale mi annunciavano che 'Il Teorema della felicità' era stato selezionato. Già questa notizia per me era come se fosse una vittoria, considerato il numero importante di opere in concorso. Poi mi è arrivata una nuova comunicazione con la notizia che il film aveva ottenuto la vittoria come 'Miglior film' e 'Migliore regia'. Mi è sembrato di toccare il cielo con le mani. Il Teorema della felicità aveva vinto ottenendo due riconoscimenti: Gold Award Future film e Gold Award director future film. E l’invito ad Hollywood per il ritiro dei premi”.

E Fortino continua: “Ringrazio tutti gli attori, da Andrea Tidona a Orio Scaduto, da Marie Ange Barbancourt, impeccabile attrice e produttrice maggioritaria, al piccolo grande Antonio Tancredi Cadili. E poi Anna Attademo, Francesco Russo, Dimi de Delphes. Ringrazio anche tutti gli altri attori e lo staff tecnico. Solo grazie a loro, tutti insieme, abbiamo raggiunto questo risultato. Ora non ci resta che attendere l’imminente uscita nelle sale”. Felice anche il piccolo Antonio Tancredi Cadili: “È una notizia che mi ha riempito di gioia - dice -. Ancora non posso crederci, sembra quasi un sogno. Faccio i complimenti al regista Fortino e grazie di cuore ai produttori e a tutto il cast per queste meravigliose emozioni”.

© Riproduzione riservata