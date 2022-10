Da Monreale al Teatro Massimo di Palermo, Silvia Vaglica interpreta Liszt

Lunedì 10 ottobre alle 20,30 nella sala grande del Teatro Massimo Silvia Vaglica interpreterà il concerto per pianoforte ed orchestra di Franz Liszt in la maggiore S125. La pianista monrealese non è nuova alle interpretazioni con formazioni musicali anche sinfoniche, esordendo già all’età di 13 anni con l’orchestra del conservatorio al Teatro Politeama di Palermo . Conseguendo due diplomi accademici in pianoforte e musica da camera con lode e menzione d’onore, negli anni ha inaugurato importanti stagioni concertistiche in Italia e all’estero, suonando con importanti orchestre come la Sinfonica Siciliana e la Prestige performance orchestra di Detroit.Lunedì affronta il secondo concerto di Liszt, autore rappresentativo, complesso e tecnicamente impegnativo, presente nei suoi programmi da concerto, ed al quale ha dedicato anche parte del CD pubblicato dalla TACTUS a livello internazionale ed apprezzato dalla critica specialistica.

Il secondo tempo del concerto prevede la prima esecuzione assoluta del Concerto di A. F. Blanco per violino, violoncello e orchestra (solisti Denise De Luca e Giuseppe D’Amato) e una sinfonia di Rossini, l’intero programma diretto da Michele De Luca con la Youth orchestra del Teatro Massimo.

© Riproduzione riservata