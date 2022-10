Tozzi non sta ancora bene, saltano di nuovo i concerti a Palermo e Taormina: il rinvio al 2023

Nuovo rinvio dei concerti di Umberto Tozzi in Sicilia. Gli organizzatori comunicano che il concerto dell’8 ottobre al Teatro di Verdura di Palermo (recupero del 24 settembre) e la speciale serata con amici e colleghi del 9 ottobre al Teatro Antico di Taormina (recupero del 25 settembre) sono posticipati al 2023. Il primo rinvio era stato causato dal fatto che l'artista aveva contratto il Covid. Nonostante sia risultato negativo all’ultimo test Covid, spiega una nota, Tozzi è ancora indisposto e per questo motivo è costretto a rimandare le prossime date live. Entro il 31 ottobre verranno comunicate le rispettive nuove date di recupero. I biglietti acquistati restano validi per le nuove date. Per i possessori dei biglietti maggiori info su www.puntoeacapo.uno.

