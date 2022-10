Viola come il mare, al debutto Chillemi e Yaman conquistano i telespettatori

Ottimo esordio su Canale 5 di Viola come il mare, light drama diretto da Francesco Vicario, co-prodotto da Rti e Lux Vide, realizzato da Lux Vide, e basato sul romanzo Conosci l’estate? di Simona Tanzini, di Sellerio Editore. La nuova serie, in onda dallo scorso venerdì sull’ammiraglia Mediaset, è risultata leader della serata con 3.403.000 spettatori (20.4%). La storia di Viola e Francesco, interpretati dall'ex Miss Italia siciliana (di Barcellona Pozzo di Gotto) Francesca Chillemi e Can Yaman -, in particolare, ha catalizzato, sottolinea una nota di Canale 5 - oltre ai social, il pubblico più giovane, dove ha registrato una share media del 28.3% sui 25-34enni. La serie è stata girata a Palermo.

Giancarlo Scheri, direttore di rete: «Due giovani, belli e di talento, nello scenario mozzafiato di una Sicilia moderna e accattivante, sono gli ingredienti della serie confezionata con la consueta maestria da Lux Vide e la brillante regia di Francesco Vicario. Un mix di romance, crime e drama, che ha conquistato il pubblico di Canale 5, grazie anche ai volti di Francesca Chillemi e Can Yaman, protagonisti ideali di Viola come il mare. Un prodotto eccellente, perfetto per la prima serata dell’ammiraglia Mediaset, per il quale ringrazio caldamente Matilde e Luca Bernabei, e i cast autoriali, produttivi e artistici della serie. Bravi!».

Luca Bernabei, ad Lux Vide: «Siamo orgogliosi per questo incredibile successo frutto del duro lavoro di un dream team che ringrazio, a partire dai bravissimi Chillemi e Yaman per arrivare alle nostre headwriters Elena Bucaccio e Silvia Leuzzi e al regista Francesco Vicario. Abbiamo scritto una coloratissima serie in cui raccontiamo una Sicilia inedita: una Palermo che non è più mafia, ma una città bellissima e piena di sfumature che continueremo a scoprire attraverso gli occhi di Viola Vitale. Un grazie a Giancarlo Scheri, a Daniele Cesarano e a tutta Mediaset per aver creduto in questo ambizioso progetto sin dall’inizio».

