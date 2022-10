Al via Biennale d'Arte contemporanea a Palermo

A Palermo, dal 30 settembre al 2 ottobre 2022, s'inaugura la Biennale d’Arte Contemporanea con la mostra «Materia Dorata» allestita all’Oratorio dei Bianchi (1 ottobre - 4 novembre) e nella Cappella dell’Incoronazione (1 -11 ottobre). Il settore dell’arte è in continua mutazione, fluido per definizione, alla ricerca di nuovi linguaggi espressivi e di sperimentazioni.

La Biennale d’arte contemporanea «RelAzioni a Catena» by NextHash vuole percorrere le nuove tendenze e proporre, secondo prospettive innovative, opere e autori. RelAzioni a Catena by NextHash è la biennale d’arte contemporanea ideata da R&P Contemporary Art, società benefit che promuove artisti contemporanei per portare la bellezza nel mondo.

La tre-giorni di eventi dedicati, comincia venerdì 30 settembre con l’accoglienza di un centinaio di ospiti internazionali e una prima serata di gala a Palazzo Valguarnera Marchesi di Santa Lucia che affaccia su Piazza Bellini. Il programma prevede inoltre visite guidate in edifici di grande rilievo storico-artistico, come Palazzo Valguarnera-Gangi e Palazzo Fatta, e in luoghi come la Chiesa di Santa Maria dello Spasimo, accompagnate da esperienze enogastronomiche che celebrano i sapori siciliani.

Sabato 1 ottobre s'inaugura la mostra «Materia Dorata», diffusa in due luoghi iconici della città: l’Oratorio dei Bianchi (sotto la direzione di Palazzo Abatellis) e la Cappella dell’Incoronazione (sede distaccata del Museo Riso), rispettivamente visitabili fino al 4 novembre e fino al 9 ottobre a ingresso libero e gratuito e con la disponibilità di visite guidate a cura di studenti universitari coinvolti come mediatori. La serata di Sabato 1 ottobre vedrà inoltre l’arte culinaria dello chef Alessandro Miceli protagonista nella cena di gala a Palazzo Fatta, dove i sapori della Sicilia si fonderanno con l’arte contemporanea e con la musica e gli ospiti potranno creare nuove relazioni.

