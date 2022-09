Le Vie dei Tesori a Palermo, obbligatorio prenotare per l'aula bunker e altri luoghi: ecco quali

Sono già tra i posti più gettonati del festival Le Vie dei Tesori, che a Palermo prende il via venerdì (30 settembre), ma sono sottoposti a speciali controlli di sicurezza. Quindi l’aula bunker, che si visiterà con i cronisti di mafia che l’hanno vissuta durante il maxiprocesso, o il carcere Ucciardone, vanno prenotati in anticipo. E così anche la Prefettura che aprirà soltanto questo fine settimana.

La prenotazione obbligatoria è entro giovedì 29 settembre alle 12 per l’Ucciardone e la Prefettura, entro venerdì 30 alle 12 per l’aula bunker. «Le ragioni di sicurezza - viene precisato - sono quelle prescritte dalle istituzioni competenti. Per questo primo weekend tre delle esperienze più amate del Festival devono essere necessariamente prenotate con congruo anticipo».

L'organizzazione ha anche fornito i link per prenotare le visite al carcere dell’Ucciardone (clicca qui per prenotare), alla Prefettura (aperta solo il primo weekend, 1 e 2 ottobre, clicca qui per prenotare) e all’aula bunker (clicca qui per prenotare). Per i weekend successivi le prenotazioni all’aula bunker e all’Ucciardone vanno fatte entro le 12 del mercoledì precedente.

Prenotazione obbligatoria anche per Porta Nuova, i voli in Piper e i Qanat.

