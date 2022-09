Gabbani a Palermo e Taormina: «Devo a un maestro siciliano i miei primi approcci con la chitarra»

Francesco Gabbani torna live in Sicilia per raccontare come Volevamo solo essere felici. Due le tappe, domani (venerdì 16 settembre) al Teatro di Verdura a Palermo e domenica (18 settembre) al Teatro Antico di Taormina. Un concerto che porterà sul palco tutti i grandi successi di Gabbani e che si concentrerà sul suo ultimo album, Volevamo solo essere felici, arrivato a due anni dal suo ultimo lavoro discografico.

«Con la Sicilia - dice il cantautore, indimenticabile vincitore del Festival di Sanremo nel 2017 con Occidentali's Karma dopo avere ottenuto l'anno prima il successo fra le Nuove Proposte con Amen - ho un rapporto bellissimo. E non lo dico per circostanza ma penso davvero sia un territorio che dal punto di vista ambientale è pazzesco. Infatti, tutte le volte che sono venuto mi sono sentito in sinergia anche perché sono un amante della natura e tutto il paesaggio della Sicilia dal mare all’entroterra è fantastico». Il rapporto con l'Isola non è solo il frutto degli ultimi anni di successi. «Ho due legami affettivi con questa terra - continua Gabbani -. Il primo è Franco Battiato, artista che continua ad essere importante e che ho avuto la fortuna di conoscere nel 2017 quando ho partecipato al festival a Milo. Ricordo che mi ha ospitato a casa sua. E poi in Sicilia ci sono le origini del maestro che mi ha fatto approcciare per la prima volta alla chitarra. Ho iniziato a 9 anni, a Carrara, e l’ho fatto con il mio maestro siciliano. Posso dire che la Sicilia l’ho sempre avuta vicina».

Insomma, un rapporto splendido con la Sicilia e che questa volta - a distanza di due anni da Viceversa - lo vedrà tornare con un nuovo album, il quinto lavoro in studio, pubblicato lo scorso 22 aprile in tre versioni diverse: cd, vinile standard e vinile in edizione limitata e numerata contenente una bonus track. Disco che altro non è che un’analisi personale e soggettiva e che è una continuazione del suo percorso artistico. Infatti, mentre Viceversa era un confronto con la percezione altrui, questa raccolta invece è come se fosse un microscopio puntato verso Gabbani, verso le sue vibrazioni e verso il suo io interiore. «Questo album - racconta il cantante di Carrara - ha accentuato il mio essere ma è anche un sintomo della mia crescita. Crescendo uno si guarda dentro. Due anni fa mi preoccupavo di quello che la gente pensava di me ma questa volta mi sono concentrato su me stesso. Adesso sono più sereno».

Insomma un disco molto personale ed intimo che affronta con sound energici tematiche importanti per la vita del cantante non solo di Occidentali's Karma, ma anche di altri grandi brani come Il sudore ci appiccica oppure Peace & Love, un inno di pace e speranza scritta prima della guerra. «Una traccia - spiega Gabbani - che intende la pace e l’amore come condivisione fra essere umani. Sembra scontato, ma secondo me è importate sottolinearlo». Insomma, un disco variegato con brani energici ma riflessivi, che vanno alla ricerca di suoni, colori e soprattutto risposte. «Ho capito che non finirò mai di capirmi - conclude l’artista - e bisogna accettarlo».

I concerti di Palermo e Taormina sono organizzati da Puntoeacapo. Domani (16 settembre) al Teatro di Verdura di Palermo start alle 21. Al Teatro Antico di Taormina (domenica 18 settembre) start 21.30. Direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

La scaletta probabile

Come per tutte le tournée, fra una tappa e l'altra ci possono essere modifiche alla scaletta. Quella che proponiamo come la probabile scaletta dei due concerti siciliani è quella costruita sulla base dei concerti di questo tout 2022. Ecco i brani:

Amen

Shambola

Pachidermi e pappagalli

Eternamente ora

È un’altra cosa

Tra le granite e le granate

Spazio tempo

Il sudore ci appiccica

La mira

Occidentali’s Karma

Tossico

Viceversa

La rete

Immenso

Puntino intergalattico

Sangue darwiniano

L’amor leggero

Peace & Love

Cancellami

Sorpresa improvvisa

Volevamo solo essere felici

