Tutto pronto per il Palermo Comic Convention: fumetti, giochi e c'è Cristina D'Avena

Tutto pronto. Dal 15 al 18 settembre Palermo diventa la capitale della cultura pop. Arriva, infatti, Palermo Comic Convention giunto alla sua settima edizione. L’evento sarà ospitato ai Cantieri Culturali alla Zisa.

La zona commerciale sarà allestita tra i viali dei Cantieri e nei padiglioni troveranno posto games, editori, fumetti, eSport, fan group tematici, artist alley, due aree meet&greet, la nuova area palco dentro all'Averna Spazio Open. Più di un centinaio le attività che si svilupperanno nei quattro giorni.

Quest'anno il Palermo Comic Convention ha deciso di puntare sui creator. Saranno ospiti della manifestazione numerosi autori: Barbara Canepa e Giovanni Rigano, creatori del manifesto della settima edizione, ma anche Zainab Fasiki, Will Simpson, Bob McLeod, Il Baffo, Giulio Rincione, Don Alemanno, Marco Albiero, Morte Bianca, Malena, Mihai Rotari, Danilo Sbacchi, Tony Sardina, Rossana Soldano, Samuel Spano, Paola Barbato, Debora Guzzo e Gabriella Bertolino. Nel mondo del doppiaggio Leonardo Graziani, Patrizio Prata e Gualtiero Cannarsi. Gli streamer Marco e Ciccio Merrino, Jennifer Puddu, D20 Nation, Caverna di Platone, Ilenia Curiale, Lorenzo Tripi, Ottavia Franchina e Sommobuta. E tanti altri in tutto il settore della Pop Culture.

Tanta sarà anche la musica presente a Palermo Comic Convention. Giovedì 15 settembre alle 18 si esibirà Manfredi D’Aleo con lo spettacolo “Strange Metal Things” che richiamerà la famosa serie tv Strager Things. Alle 21 Chadia Rodriguez & Dj Tami all’Averna Spazio Open con il loro show. Chadia Rodriguez, classe 1998, è una rapper italo-spagnola di origine marocchina che ha iniziato la sua carriera a Torino. Viene notata dalla casa discografica fondata da Jake La Furia, si trasferisce a Milano e diventa un fenomeno virale grazie al web.

Venerdì 16 settembre alle 16 la prima delle due gare cosplay: “Heroes Vs Villains” una vera e propria battle tra cosplay a cura di Mangames in collaborazione con Palermo Comic Convention.

La sera, alle 21, si esibirà la regina della sigle di cartoni animati: Cristina D’Avena.

Sabato 17 settembre, alle 16 il KPOP Contest a cura di Pretty Guardian Cafè. La sera, sempre alle 21, andrà in scena lo show “Anime Live”, uno spettacolo tra sigle storiche e colonne sonore d’animazione interpretate da Stefano Bersola e Pietro Ubaldi, due voci importanti nel mondo dei cartoni animati.

Domenica, infine, il Cosplay Contest organizzato dalla associazione Mangames in collaborazione con Palermo Comic Convention. Alle 19, un momento dedicato al mondo Disney con la cantante La Commare.

Saranno tre le mostre in giro per i Cantieri Culturali alla Zisa curate da Palermo Comic Convention. “Zainab Fasiki. Una supereroina a Casablanca”; “Tra passione e ossessione”, il viaggio di Giulio Rincione per diventare fumettista; “Da Andy Warhol a Zerocalcare”: 50 anni di copertine di LP illustrate dalle più grandi firme italiane e internazionali, una collezione di Filippo Barbaro.

