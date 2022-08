Arriva il singolo «Parlami» del palermitano Antonino Buscemi, ex talento di «Io canto»

Era un campione di Io canto, nel 2013, in tv con Jerry Scotti. Oggi Antonino Buscemi è un cantante maturo che cerca la sua strada. Il nuovo singolo sull’amore da quarantena racconta la storia di un ex imprenditore che per colpa della pandemia fallisce e finisce per perdere anche la sua donna che ama da sempre.

Ha 21 anni compiuti e oltre centocinquantamila follower tra Instagram, Facebook e TikTok, ha già pubblicato tre inediti apprezzati sul suo canale YouTube. Rispetto al passato, Antonino Buscemi ha trasformato radicalmente il proprio look, ma soprattutto ha sperimentato nuove suggestioni musicali.

Adesso arriva il nuovo singolo dal titolo Parlami. «È passato tanto tempo dalla mia partecipazione a Io Canto e sono cambiate molte cose», dice Antonino Buscemi. «Sono cresciuto e ho intrapreso percorsi nuovi». La tv resta sempre nel cassetto dei ricordi. «È stata un’esperienza intensa e indimenticabile. Ricordo - racconta Antonino - che riuscii a parteciparvi per il rotto della cuffia. Mi presentai all’ultimo casting itinerante e fui selezionato per proseguire il percorso di selezioni a Roma. Anche lì piacqui molto e fui inserito nel cast del programma. È stata un’emozione indescrivibile cantare davanti a mezza Italia».

© Riproduzione riservata