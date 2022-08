Giulia Mei live nella sua Palermo, aprono gli Hard Lemons

Tra planetario e museo astronomico, si insinua la voce accattivante di Giulia Mei. Sarà una serata declinata su vari tempi quella di Villa Filippina dove alle 20.30, 21.15, 22.00 e 22.45 si potrà partecipare alle visite raccolte sotto il titolo Blackout 2.0. Stasera - 6 agosto - alle 21,30 live della cantautrice palermitana Giulia Mei (Giulia Catuogno all'anagrafe), esibizione preceduta, alle 20.30, dal live con sonorità brit pop e beat degli Hard Lemons.

Dopo una serie di live in giro per l’Italia, Giulia torna nella sua città. La band è formata da Vittorio Di Matteo alla chitarra, Massimo Provenzano al basso e Andrea Chentrens alla batteria. In scaletta i brani del suo primo album, Diventeremo adulti, finalista alle Targhe Tenco 2019, e i nuovi inediti. Non mancheranno alcune cover riarrangiate tratte dal repertorio della canzone italiana. Cantautrice e pianista, la sua scrittura prende spunto dal cantautorato folk degli anni 60/70/80 di scuola francese e genovese e si mescola con sonorità indie pop e indie rock, proponendo un pop d'autore pungente e attuale. Negli anni Giulia è riuscita a farsi apprezzare dalla critica come una delle più interessanti voci femminili del panorama italiano, cosa che le ha permesso di aggiudicarsi riconoscimenti come il Premio Cesa, due premi Lauzi, il Premio del Pubblico a Musicultura 2016, la finale del Premio Tenco 2019 grazie al suo album d’esordio, il Premio Mei come migliore artista esordiente femminile. Nel 2021 Giulia ha vinto il Premio Genova per voi nonché la targa Sia come migliore autrice donna, cosa che le ha permesso di firmare un contratto con Universal Music Publishing, editore del suo ultimo singolo, Santa Rosalia, uscito a novembre 2021.

