Al Palermo Comic Convention anche la marocchina Zainab Fasiki

Ci sarà anche l’illustratrice marocchina e attivista per i diritti delle donne Zainab Fasiki al «Palermo Comic Convention», la kermesse dedicata alla cultura pop che si svolgerà ai Cantieri Culturali alla Zisa, da giovedì 15 a domenica 18 settembre, che diventeranno un polo di riferimento per generare discussioni e riflessioni tra diversità ed inclusione, ma anche momenti di divertimento. «Zainab Fasiki - dice Alessio Riolo, direttore generale Palermo Comic Convention - è stata inserita nel 2019 insieme con Greta Thunberg all’interno della «Netx Generation Leaders» del Time ed è autrice del best seller «Hshouma. Manifesto per una liberazione sessuale» e certamente eleverà lo spessore culturale della manifestazione che, anno dopo anno, è diventata un punto di riferimento per il Sud Italia». Tornerà con una esibizione Cristina D’Avena, regina delle sigle tv, soprattutto dedicate a bambini e ragazzi. Presente anche il mondo del cinema con la presenza dell’attore Mario De La Rosa, tra i protagonisti della acclamata serie tv spagnola «La casa di carta», e Will Simpson, uno dei concept artist più noti e amati al mondo che dal 2011 al 2019 ha elaborato lo ‘storyboard’di «Game of Thrones», la pluripremiata serie tv, per la quale ha anche creato i «White Walkers» (gli Estranei) come pure le armi apparse in tutte le stagioni. «Palermo Comic Convention» è anche videogiochi, giochi da tavolo e di ruolo, ‘cosplay’ e intrattenimento.

