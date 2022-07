Palermo, le Note al Museo del Tiarè Ensemble

Dalla Francia con passione. Da Debussy a Ravel e Ibert. È la musica che si ascolterà nella raffinata cornice di Palazzo Abatellis giovedì 28 luglio alle ore 21 per il terzo appuntamento di Note al Museo, la rassegna di concerti cameristici ideata dalla direttrice della Foss Gianna Fratta e organizzata con l’Università degli Studi di Palermo e l’Assessorato regionale ai beni culturali. In scena il Tiarè Ensemble costituito dai seguenti musicisti dell’Oss: Giorgia Beninati e Andrea Cirrito (violini), Claudio Laureti (viola), Giovanni Volpe (violoncello), Floriana Franchina (flauto) - Alessandro Cirrito (clarinetto), Francesca Cavallo (arpa).

Il Tiarè Ensemble nasce dal desiderio dei suoi componenti di confrontarsi con un repertorio ed organico inusuale. I musicisti, conosciutisi tra i leggii dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, vantano esperienze orchestrali ed artistiche in tutta Italia ed all’estero e con entusiasmo intendono offrire il loro vissuto, dedizione e sensibilità in questo programma tutto francese di raffinata bellezza. Questo il programma: Claude Debussy, Syrinx per flauto solo; Sonata per flauto, viola e arpa; Jacques Ibert: Entr'acte per flauto e arpa; Claude Debussy: Danses per arpa romantica o a pedali e orchestra d'archi; Maurice Ravel:Introduzione e allegro per arpa, flauto, clarinetto e quartetto d'archi; Première Rhapsodie per clarinetto, flauto, quartetto d'archi e arpa (arrangiamento D. Walter)

Il concerto è ad ingresso libero, senza prenotazione, fino ad esaurimento dei posti. Porta ore 20.30 – Inizio ore 21.00. Al termine del concerto saranno aperte e visitabili Sale del Museo di palazzo Abatellis per apprezzare opere d'arte del ‘500 e del ‘600.

© Riproduzione riservata