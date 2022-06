Bellezze di Palermo, il Touring Club apre due chiese... sotto le stelle

Dal 16 al 19 giugno i luoghi aperti dal Touring Club Italiano grazie ai suoi soci volontari si animano, in tutta Italia, con Aperti per Voi Sotto le Stelle: aperture prolungate e straordinarie ed eventi speciali per rendere la bellezza, l’arte e la cultura beni accessibili a tutti.

Aperti per Voi Sotto le Stelle è un palinsesto per celebrare la bellezza: i protagonisti saranno i luoghi del progetto Aperti per Voi - e non solo! - e i soci volontari del Touring Club Italiano, che di tanta bellezza sono testimoni, impegnati nell’accoglienza ai visitatori e in numerose e diversificate iniziative speciali da non perdere, a sostegno del progetto Aperti per Voi.

Aperti per Voi Sotto le Stelle sarà un’importante occasione per svelare due tesori di Palermo: la Chiesa di Santa Maria in Valverde e la Chiesa di San Giorgio dei Genovesi. Una visita in anteprima di due nuovi luoghi che presto entreranno a fare parte del progetto Aperti per Voi, per la prima volta in Sicilia, con l’accoglienza a cura dei soci volontari del Touring Club Italiano.

La Chiesa di San Giorgio dei Genovesi (Piazza San Giorgio dei Genovesi) sarà visitabile venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 giugno, dalle 17 alle 20. Sorta tra il 1575 e il 1596 nel quartiere della Loggia, la tipologia basilicale adottata, indica la volontà di erigere un edificio ambizioso sul piano economico ed architettonico, che solo gli Ordini religiosi più importanti e le Nazioni più ricche, come appunto quella dei Genovesi, potevano adottare nella Palermo cinquecentesca; è oggi considerata l'esempio più autorevole dell'architettura rinascimentale palermitana. All'interno, le lapidi sepolcrali e le edicole marmoree testimoniano della concorrenza esistente tra le più ricche famiglie genovesi. Di recente, e dopo un restauro, sono stati ricollocati nella chiesa i dipinti che decoravano le edicole e che confermano ulteriormente come Palermo fosse una città cosmopolita che intratteneva scambi culturali con il resto d'Italia. In occasione dell'apertura della Chiesa di San Giorgio ai Genovesi parteciperà all'inaugurazione il Duo violinistico Marcello & Martina Manco con brani di Mozart.

La Chiesa di Santa Maria in Valverde (Piazza Cavalieri di Malta) si potrà scoprire domenica 19 giugno, dalle 17 alle 20. Annessa nel XIV secolo ad un grande monastero carmelitano, è stata sottoposta a partire dal 1633 ad un progetto di trasformazione ideato da Mariano Smiriglio, primo architetto ufficiale del Senato palermitano. Alla fine del XVII secolo il proseguimento della costruzione ed il progetto decorativo vengono affidati a Paolo Amato. L'interno della chiesa è ad aula rettangolare con presbiterio semicircolare e coro all'ingresso sorretto da un grande arco; il sottocoro fu affrescato nel 1750 da Olivio Sozzi. La chiesa, in decadenza dopo la soppressione dell'ordine conventuale, fu riaperta nel 1872. Danneggiata durante l'ultima guerra, è stata spogliata degli arredi; i primi interventi di restauro sono stati eseguiti tra il 1979 e il 1980; nel 1997 la chiesa è stata riaperta al culto ed è stata ricollocata sull'altare la pala di Pietro Novelli Madonna del Carmelo con i santi Teresa d'Avila e Maria Maddalena dei Pazzi e i beati Alberto e Angelo da Licata.

