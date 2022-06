Premio Letterario “Racalmare Leonardo Sciascia Scuola” al giovane palermitano Cadili

Con il libro “Il presidente Xi e Antonio – Diario di un incontro indimenticabile”, edito da Medinova, il giovane palermitano Antonio Tancredi Cadili ha vinto la XIII edizione del Premio Letterario “Racalmare Leonardo Sciascia Scuola” a Grotte in provincia di Agrigento.

Il verdetto è arrivato per decisione della giuria composta dagli studenti della scuola media dell’Istituto Comprensivo “Roncalli” con cui i finalisti hanno conversato rispondendo alle loro domande.

In gara, oltre ad Antonio Tancredi Cadili, c’erano anche Alberto Todaro e Nuccio Zicari, con “Haditi racconti d’Africa”, edizioni Medinova, e Francesco D’Adamo con “Giuditta e l’orecchio del diavolo”, Giunti Editore. Due autori su tre concorrevano con libri pubblicati dalla casa editrice Medinova.

Nel suo libro di Antonio Tancredi, il più giovane “puparo” d’Italia, racconta la sua esperienza al cospetto del presidente cinese Xi Jinping: dopo essersi esibito davanti a lui durante la sua visita a Palermo, il giovane fu invitato dallo stesso presidente a partecipare al Festival Internazionale delle marionette in Cina.

Oltre al libro, ricco di fotografie, a colpire è stato anche l’incontro con l’autore: Antonio, estroverso e abile comunicatore, è riuscito a conquistare la giuria con il suo modo di parlare e intrattenere.

Sono felicissimo, non me lo aspettavo, perché io ovviamente non sono uno scrittore e concorrevo con scrittori di alto livello – commenta Antonio Tancredi Cadili –. Quindi non pensavo di vincere. Io credo che un libro debba trasmettere emozioni e se oggi ho ricevuto questo premio significa che il mio messaggio sia arrivato al cuore di tutti quanti e di questo sono veramente orgoglioso e felice”.

