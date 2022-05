Palermo, al via con Roy Paci il Queer Filmfest

Il Sicilia Queer Filmfest apre ufficialmente la sua 12ª edizione oggi, lunedì 30 maggio, alle ore 20.30 presso il Cinema De Seta ai Cantieri CuLturali alla Zisa di Palermo, con il progetto Lambdaphone di Roy Paci pensato in esclusiva per il Festival.

La performance di Roy Paci, Vincenzo Vasi e Massimo Ottoni è ispirata al multisignificato dell’undicesima lettera dell’alfabeto greco Lambda: completo scambio di energia e al tempo stesso simbolo del movimento di liberazione omosessuale negli anni Settanta in quanto lettera iniziale del verbo greco lìein, «sciogliere, liberare». Ma già dal pomeriggio, a partire dalle 16, sempre al Cinema De Seta, si proietta First Time/The Time for All but Sunset - Violet (2021), film senza dialoghi del tedesco di Nicolaas Schmidt capace di radicarsi nella mente dello spettatore, ponendo infinite domande e suscitando sensazioni diverse. Alle ore 18.30 è la volta di I gioielli di Madame de... (1953), intramontabile classico di Max Ophüls, interpretato da Danielle Darrieux, Charles Boyer e Vittorio De Sica. Si prosegue con Hideous (2022) di Yann Gonzalez, in cui il regista ibridando il videoclip musicale e il cinema di serie B, prosegue nella sua esplorazione notturna del desiderio; e Bébé colère (2020) di Caroline Poggi e Jonathan Vinel, vivido ritratto del nostro tempo firmato da due registi che descrivono la violenza della normalità in modo radicale.

