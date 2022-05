A Teresa Mannino e al Collettivo Impastato il premio Musica e Cultura di Cinisi

Sono Teresa Mannino e il Collettivo musicale Peppino Impastato i vincitori del concorso premio «Musica e Cultura» giunto alla XII edizione dedicato alla memoria del giovane militante antimafia ucciso dalla mafia il 9 maggio 1978 a Cinisi. Il riconoscimento è assegnato agli artisti che caratterizzano il loro percorso artistico e culturale con una forte componente di impegno etico e sociale, per la promozione dell’uguaglianza, dell’internazionalismo, del pacifismo e della libertà come valori fondativi del rinnovamento sociale, politico e culturale. Ogni edizione del premio prevede due riconoscimenti: il primo all’artista che si è distinto per la migliore produzione dell’anno, il secondo all’artista che nel suo percorso ha contribuito a diffondere e mantenere viva la memoria di Peppino Impastato. I due premiati riceveranno la targa domenica prossima a Cinisi, alle 21.

Nelle motivazioni si legge, tra l’altro, che Teresa Mannino, autrice e attrice comica siciliana, è da sempre chiara nelle sue posizioni di contrasto alla cultura mafiosa, si è frequentemente resa disponibile per iniziative volte alla diffusione della cultura dell’antimafia sociale e al ricordo dei caduti nella lotta a tutte le mafie. Il «Collettivo musicale Peppino Impastato» ha rappresentato una delle esperienze più autentiche della stagione del folk politico internazionale. La musica folk e i canti della tradizione popolare sono stati l’unico strumento comunicativo in possesso del gruppo di compagni di Peppino per tentare di diffondere verità sull'omicidio, chiedere giustizia e scardinare il depistaggio mafioso e istituzionale sui fatti del 9 maggio '78.

