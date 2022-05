La palermitana Claudia Sala torna sul palco con il suo nuovo spettacolo "Percorsi"

Dopo due anni, causa pandemia, la cantante palermitana Claudia Sala torna sul palcoscenico e lo farà in due occasioni. Il primo appuntamento è fissato per il prossimo 10 giugno quando l'artista siciliana sarà ospite del concerto del maestro Pippo Pollina che si terrà al teatro Massimo di Palermo. L'altra data ancora non si conosce ma la Sala tornerà con un proprio spettacolo dal titolo "Percorsi".

La Sala è molto emozionata per questi due importanti momenti che segnano una rinascita: "Ci esibiremo in duetto (con Pippo Pollina, ndr) in un suo meraviglioso brano e non potete immaginare quanto sia emozionata e onorata di questo invito". L'artista palermitana ha voluto ringraziare anche attraverso i social quello che definisce "il mio maestro. Tantissimi amici saranno presenti e vi consiglio vivamente di assistere al concerto perché i concerti di Pippo fanno bene all’anima".

Altro momento importante è rappresentato dal suo nuovo spettacolo: "Ho unito per voi tutto ciò che mi appartiene e vi racconterò tutto il mio percorso - dichiara la Sala -. Aver scelto la libertà nella musica mi ha permesso di spaziare sempre nei generi e ho messo insieme collaborazioni, insegnamenti, contaminazioni e influenze musicali, perché questa sono io e voglio sentirmi sempre libera da ogni etichetta e definizione. Inoltre sono molto orgogliosa dei musicisti che hanno scelto di salire sul carro con me".

Tra qualche giorno verrà comunicata la data dell'evento.

