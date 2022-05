Palermo, torna in due serate il Festival di Massimo Minutella: nel cast i grandi comici siciliani

Giunto alla sua decima edizione il Festival, ideato e condotto da Massimo Minutella, si propone, quest’anno più che mai, come l’appuntamento che dà il via alla stagione della musica dal vivo, dell’intrattenimento, in questo caso dopo due lunghi anni di inattività per l’intero settore e non solo. Un cast ricco di nomi eccellenti del teatro e della comicità siciliana, con 15 brani e 21 artisti (Sasà Salvaggio, I 4 Gusti, Sergio Vespertino, Ernesto Maria Ponte, Salvo Piparo, Daniela Pupella, Rossella Leone, Gino Carista, Caterina Salemi, Massimo Spata, Eliana Chiavetta, Monia Arizzi, Carlo Kaneba, Giovanna D’Angi, Alessandro Gandolfo, Stefano Piazza, I Badaboom, Giuseppe Castiglia, Chris Clun, Simone Riccobono, Salvo Palumbo) che proporranno, nel corso delle due serate in programma il 3 e 4 maggio dalle 21.30 al Teatro Golden di Palermo, una rassegna di brani sanremesi per potersi aggiudicarsi l’ambita vittoria della decima edizione del Festival.

Uno sforzo produttivo sempre maggiore, reso possibile quest’anno soprattutto grazie al sostegno dell’Assessorato Regionale alle Attività Produttive e dalle Aziende che, come nelle scorse edizioni, hanno creduto e credono in questa avventura nata, quasi per gioco, dieci anni fa al Teatro Montevergini.

Ingresso gratuito, biglietti su prenotazione.

