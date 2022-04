La Settimana delle Culture a Palermo, 110 eventi in programma

Al via l’undicesima edizione della Settimana delle Culture che si svolgerà a Palermo dal 30 aprile all’8 maggio. Non si potrà dimenticare il trentennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio e nel programma si troveranno due appuntamenti legati alla memoria: «Carion. 30 anni dalle stragi», cunto di Salvo Piparo (venerdì 6 maggio alle 21, a San Mattia ai Crociferi), e il concerto del PalermoCoroPop «Ogni scagghia teni ‘na muragghia» (domenica 8 maggio alle 18.30, a La casa dei Sogni).

Oltre 110 gli eventi in programma, da sabato prossimo a domenica 8 maggio, anticipati giovedì 28 aprile dall’inaugurazione della mostra di Andrea Cusumano, Retablo, a Villa Zito, che durerà fino al 26 giugno. Dopo una nona edizione giocoforza social e una decima rassegna spostata all’autunno, La Settimana delle Culture ha costruito un calendario che si riannoda alle edizioni precovid, quelle dei grandi numeri. Un programma a cui hanno aderito associazioni, enti, fondazioni della città, musei, teatri, band, artisti, compagnie teatrali; che daranno vita a tantissime iniziative, tutte autoprodotte dai singoli organizzatori nei diversi quartieri della città.

«La Settimana delle Culture per Palermo è un appuntamento fondamentale, irrinunciabile, un’iniziativa che racchiude tutte le caratteristiche di coerenza rispetto alla visione della nostra città» intervengono il sindaco Orlando e l’assessore alle Culture Mario Zito. Secondo l’assessore regionale ai Beni Culturali Alberto Samonà «la Settimana delle Culture è un contenitore di professionalità, passione e creattività, creatività coniugata a una intensa attività, che ci mostra come Palermo sia un immenso bene culturale, la cui custodia e valorizzazione riguarda ognuno di noi, e come possa diventare una straordinaria «Città-laboratorio» all’insegna della cultura». Il comitato organizzatore - presieduto da Benedetto Viola - ha stilato un calendario di 25 mostre (tra pittura, scultura, installazioni e fotografia, coinvolti 90 artisti) tra cui due collettive organizzate direttamente dalla Settimana delle Culture; 26 spettacoli e performance; 28 visite guidate; 26 presentazione libri e conferenze; 8 proiezioni e 3 manifestazioni per bambini.

