Palermo, i Medea e il sax di Gerardo Vitale nella Notte Glamour

La musica dei Medea e il sassofono di Gerardo Vitale sul palco del live-show La Notte Glamour, in programma sabato 9 aprile a Palermo, al Circolo Ufficiali di piazza Sant'Oliva. Lo spettacolo sarà presentato da Vincenzo Canzone. I quadri coreografici curati da Giulia Novelli, con l'esibizione di quattro ballerini, accoglieranno il pubblico nel Salone delle Feste del circolo a partire dalle 20.

La band dei Medea è stata fondata da Simone Coffaro nel 2001, a San Giovanni Gemini. Tra le tappe più importanti, nei 20 anni di carriera, la doppia partecipazione alla Festa mondiale della musica di Parigi, i concerti a Nizza e in giro per l'Italia. Da sei anni la formazione è composta da Domenico Cacciatore (musicista anche dei Tinturia), Giuseppe Zito alla tastiera, Gaspare Costa alla batteria e Sergio Raia alla chitarra. Tra le ultime collaborazioni quella con Ivano Zanotti, direttore artistico di Loredana Bertè.

Diplomato in sassofono classico, Gerardo Vitale si è formato in musica jazz alla Saint Louis College of Music di Roma. Ha collaborato con gli Ottoni Animati, con la Minutella & Lab Orchestra, e in televisione e teatro con Pippo Baudo, Ivana Spagna, Paolo Belli, Sagi Rei, Mario Venuti, Lello Analfino, Mario Incudine, con il gruppo musicale Gira&Rigira e con la band della cantante palermitana Daria Biancardi.

