Conservatorio Scarlatti di Palermo, omaggio a Igor Stravinkij

Giovedì 24 marzo, alle ore 21, nella Sala Ferrara del Conservatorio Scarlatti di Palermo è in programma l’esecuzione de L’histoire du soldat e di Stravinkij in Sicilia di Giuseppe La Rosa, docente di Elementi di composizione per didattica della musica presso lo stesso Istituto. Il maestro Carmelo Caruso dirigerà l’Ensemble strumentale del Conservatorio.

Sarà l’occasione per ascoltare una partitura preziosa del grande compositore e un’opera contemporanea, ma nel solco della tradizione modernista del XX secolo, che ricorda la presenza a Palermo del musicista nel 1963, quando al Teatro Biondo inaugurò la Stagione dell’Orchestra sinfonica siciliana.

