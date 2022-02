''Come si andava a scuola'', mostra a Casa Cultura: la gioia dei bambini della scuola Morvillo

Gioia e stupore per i bambini della Morvillo alla mostra “Come si andava a scuola” inaugurata stamane a Casa Cultura. Un appuntamento culturale che si è trasformato in un simpatico botta e risposta tra i bambini della 3ª A della scuola Morvillo e il sindaco Alberto Arcidiacono. In esposizione i libri, i quaderni, i sussidiari per apprendere la storia dell’infanzia a scuola e anche di libri di fiabe antiche”. Alla iniziativa curata dal personale della Bibblioteca Santa Caterina dove si trova il Fondo Moderno , hanno preso parte l’assessore alla Pubblica Istruzione Rosanna Giannetto e l’assessore ai Servizi Sociali Sandro Russo. Nel corso della manifestazione i bambini preparati dalle insegnati Antonella Lo Presti, Ilaria Intravaia, Lidia Cintola e l’assistente alla comunicazione Giusi La Mendola, hanno posto diverse domande al primo cittadino sia sulla mostra che sulla città. Considerato il positivo successo l’amministrazione ha deciso di prorogare la l’esposizione fino a giovedì 3 marzo 2022.

