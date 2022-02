Morto a 42 anni il palermitano Kristian Cipolla, tenore dei SeiOttavi: partecipò a X Factor

Un brutto male ha stroncato la scorsa notte ad appena 42 anni Kristian Andrew Thomas Cipolla, tenore dei SeiOttavi - gruppo contemporary a cappella di sei voci di Palermo.

La musica in Sicilia perde uno dei suoi più stimati interpreti, che ha dedicato tutta la sua vita alle note, al canto, ma anche all'insegnamento. Lungo il suo percorso musicale che lo ha portato anche alla ribalta nazionale grazie alla partecipazione dei SeiOttavi a nove puntate della prima edizione di “X Factor” nel 2008.

Non era neppure adolescente quando iniziò il suo percorso studiando pianoforte con la pianista concertista Violante Valenti. Da lì sboccò il suo amore per la musica classica. Ma già dal 1995 decise di abbandonare lentamente il pianoforte per coltivare il suo vero talento, ovvero il canto. Nel 1999 entrò a fare parte della compagnia teatrale ”Il Cavaliere Azzurro” realizzando lo spettacolo di teatro per ragazzi ”Il Cappello di Giufà” per la direzione di T. Zanca. In quel contesto realizzò alcune delle musiche di scena e si esibì come cantante e attore in varie piazze, teatri e manifestazioni.

Nel 2003 iniziò una esperienza corale insieme al Coro Elaia, esplorando il mondo della musica sacra antica, mentre nel 2005 fondò insieme agli amici musicisti Gabrio Bevilacqua e Eugenio DeFortis il trio Q Jazz.

Nel 2005, invece, entrò a fare parte come tenore e vocal percussionist dell’ensemble vocale SeiOttavi, con cui partecipò al cast di Boccadoro the Traveller regia Fabrizio Angelini, vinse il concorso internazionale Solevoci, partecipò alla trasmissione Matineè con Gianpiero Ingrassia e Rossella Brescia presentando il primo album dei SeiOttavi ”In Onda”. Con lo stesso gruppo aprì il concerto di Enrico Ruggeri a San Marino, mentre nel 2018 il suo nome comparve nel cast de Le Rane di Aristofane con Ficarra e Picone, in una nuova edizione pensata per i teatri all’italiana. Fece anche parte per un anno del gruppo folk-ska ”Nkantu D’Aziz” come corista e fu docente di canto presso la Musical Art Time Academy di Catania sotto la direzione artistica di Fioretta Mari.

