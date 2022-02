Palermo, la scuola di musica al Ranchibile sarà coordinata dal direttore d'orchestra Capizzi

Nasce con molto entusiasmo la concreta possibilità di studiare musica al Don Bosco Villa Ranchibile di Palermo. Il coordinamento è affidato al giovane direttore d'orchestra Raimondo Capizzi, docente al contempo alla stessa scuola secondaria di primo grado. Così commenta Capizzi: "Per me è un onore potere formare musicisti per una istituzione così prestigiosa come il Don Bosco Ranchibile. Da buono scout è come stare a casa qui."- continua - "Ringrazio per la fiducia il direttore Don Domenico Saraniti per essere così sensibile alla formazione in generale e anche a quella musicale".

Si tratta di diversi corsi tra i quali pianoforte base, canto, percussioni, sassofono, clarinetto, flauto traverso, coro per bambini e coro per adulti. Ma se le richieste saranno sufficienti è possibile estendere i corsi anche ad altri strumenti musicali. Il tutto presso la nuova e spaziosa sala musica del Don Bosco Ranchibile.

Capizzi, a soli 25 anni, ha già un passato musicale che vede tanti successi in Italia e all'estero. Appena 16enne fonda la Giovane Orchestra Sicula con il progetto "giovani in orchestra", format che anno dopo anno ha visto l'orchestra crescere e formare tanti giovani ragazzi. Completa i suoi studi al Conservatorio di Padova e alla LCA di Londra, ricopre il ruolo di ispettore d'orchestra per due anni presso l'orchestra filarmonica della Sicilia in Cina e a Vicenza con la International Lyric Academy (USA). Recentemente insignito della medaglia del volontariato dal Sindaco di Padova per aver contribuito in 5 anni a diffondere la musica a favore della solidarietà e della pediatria Padovana. Dal 2013 è direttore dell'orchestra sinfonica del centro Sicilia, della Young Solidarity Orchestra di Padova, della Corale Polifonica Renzo Chinnici e del coro Gospel Joy's Chorus.

