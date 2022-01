Un altro palermitano a Tali e quali show: da Carlo Conti Luca Buttiglieri nei panni di Mika

Un palermitano sul palco di Tali e quali show, la trasmissione del sabato sera di RaiUno condotta da Carlo Conti. Si tratta di Luca Buttiglieri, che ha vestito i panni di Mika e si è esibito con Grace Kelly, cavallo di battaglia del cantante di origini libanesi.

Buttiglieri, che nato a Palermo ma che da anni vive a Bologna dove studia canto e recitazione, ha ottenuto la quarta posizione raccogliendo il favore di pubblico e giurati.

Per Lauretta, quarto giudice speciale della terza puntata andata in onda ieri (22 gennaio), sul podio Buttiglieri meritava il gradino più alto. Il performer palermitano assomiglia molto fisicamente al cantautore. E se Carlo Conti ha sottolineato la "bellissima coreografia", Loretta Goggi ha definito Buttiglieri straordinario. Cristiano Malgioglio, invece, lo ha accolto in modo piuttosto tiepido, bollandolo con un "piacevole ma non perfetto". Un parere che però è piaciuto poco al pubblico presente.

Tali e Quali in tv, arriva da Palermo il sosia di Vasco Rossi: è Ivano dei "Colpa d'Alfredo"

Ecco la classifica della terza puntata di Tali e quali show: primo Gianfranco Lacchi (Gianni Morandi), secondo Simona Ranucci (Loredana Berté), terzo Luca Sperindio (Zucchero). Un gradino sotto il podio, appunto, il palermitano Luca Buttiglieri.

Il Mahmood di Sicilia sale sul podio a Tali e Quali: è terzo Lorenzo di Siracusa

Nelle scorse settimane anche altri siciliani sono stati protagonisti del programma di Carlo Conti: Carmelo Lucibello, 31enne di Mascali, che ha imitato Giuliano Sangiorgi; un altro palermitano, Ivano Passarello, era sceso in campo con Vasco Rossi e "Colpa d'Alfredo". Nella prima puntata della trasmissione, invece, la Sicilia era stata invece rappresentata dal siracusano Lorenzo Amore, che con una imitazione di Mahmood era salito sul terzo gradino del podio.

