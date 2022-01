In scena a Palermo il Coro Jerusalem della comunità ghanese dell’Albergheria

Un coro multiculturale nato in seno alla grande comunità ghanese dell’Albergheria, un'occasione straordinaria per ascoltarlo. Natale a Palermo, la rassegna di concerti gratuiti promossa dai Club service nelle chiese fino all’Epifania, si era fermata per capodanno ma domani alle 18,30 (domenica 2 gennaio) riparte nella chiesa di San Nicolò di Bari all'Albergheria, con il coro Jerusalem, per un concerto in collaborazione con la Settimana delle Culture. E’ una formazione vocale molto rispettosa delle tradizioni del Paese d'origine dei suoi componenti, guidati da due giovani musicisti, George e Samuel. Al fianco dei brani della cultura ghanese, il coro Jerusalem eseguirà alcuni gospel e canzoni famose di ispirazione sacra, come Joy like a river a Sumsum sore, Mako Kiem nyame, Bronya aba e This is the day. Sarà un'occasione straordinaria per assistere ad un concerto del coro che normalmente non si esibisce dinanzi al pubblico ma è molto amato all’interno della comunità in cui è nato.

I prossimi due concerti (lunedì 3 e martedì 4 gennaio) saranno ospitati nella bellissima Chiesa della Pietà nel cuore della Kalsa: lunedì tocca al progetto Classicu Sicilianu, trio specializzato nell'eseguire musiche de clarinettista, compositore e direttore d'orchestra Antonino Scorsone. Con l'autore la formazione comprende il soprano Federica Neglia e il pianista Santino Nigrelli. Il concerto di martedì 4 vedrà protagonista il Sicily Ensemble diretto da Franco Foderà per un tributo a Piazzolla & Friends.

Natale a Palermo, curata da Giacomo Fanale, è promossa dal Rotary Club Palermo Est, a cui si uniscono Rotary, Lions, Inner Wheel, Soroptimist, con Zonta, Volo, Ande, Fidapa, Zyz, il Conservatorio Scarlatti ed altre associazioni cittadine, con il contributo della Settimana delle Culture, di Fanaleartearchitettura, Spazio Cultura, di I.D.E.A. Hub e il sostegno dell'Accademia Musicale Siciliana.

Ingresso libero con green pass e soltanto fino alla capienza prevista per ciascun luogo. I concerti saranno tutti trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook di Natale a Palermo.

I CONCERTI

2 gennaio – Chiesa di San Nicolò di Bari | via San Nicolò all’Albergheria ore 18,30

Coro ghanese Jerusalem

Direttori: George e Samuel

Musiche ghanesi e gospel tradizionale

3 gennaio – Chiesa della Pietà via Torremuzza ore 19

Trio “Classicu Sicilianu”

Antonio Scorsone (clarinetto); Federica Neglia (soprano); Santino Nigrelli (pianoforte)

Musiche e arrangiamenti di A.Scorsone

4 gennaio – Chiesa della Pietà via Torremuzza ore 19

Piazzolla & Friends ”Sicily Ensemble”

Franco Foderà – direttore

Giovanna Mirrione (pianista); Daniele Collura (fisarmonicista); Antonella Scalia (violinista); Federico Caleca (violista); Francesca Fundarò (violoncellista); Giuseppe Adamo (chitarrista); Alessio Greco (bassista/chitarrista), Andrea Sortino (flautista); Nicoletta Bellotti (cantante)

Presentazione a cura di Giacomo Rodriquenz

5 gennaio – Chiesa di San Giuseppe dei Teatini | corso Vittorio Emanuele ore 18

Bellini Saxophone Quartet

Vincenzo Spoto (sax soprano); Alex Sferrazza (sax alto);

Salvatore Ciccotta (sax tenore); Cinzia Giuliano (sax baritono)

Musiche di Bach, Mozart, Glazunov, Piazzolla, Gershwin, Iturralde, Kalamatianos

6 gennaio – Chiesa di San Domenico piazza San Domenico ore 19,30

Orchestra di fiati “La Nuova Generazione”

del Liceo Musicale Regina Margherita di Palermo

Direttore: Giovanni La Mattina

Musiche di Waignein, Piovani, Shostakovich, Ortolano, Coots, Michael, Berlin, Pusceddu, Strauss

Accesso ai luoghi entro i limiti consentiti nelle varie chiese dalle norme anti covid e presentazione del green pass

