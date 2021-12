A Speciale Weekend LP, rocker Usa made in Sicily che parla d’amore

LP. Che sta per album, ma anche per Laura Pergolizzi, cantautrice americana, nata a Huntington, a Long Island, da genitori di origine italiana: il nonno paterno era palermitano e i nonni materni erano di Napoli; la madre Marie, cantante lirica, fece ascoltare alla piccola Laura, le arie d’opera e, scoperto il talento della figlia che la seguiva a orecchio, la spinse a tentare il mondo della musica. Certo, ben diverso dal palcoscenico d’opera, visto che Laura, dopo aver scoperto Elvis Presley e Buddy Holly, e canticchiato A Hard Day’s Night dei Beatles, aveva già deciso che la sua strada sarebbe stata quella del rock.

È lei stessa a raccontare la sua carriera e la voglia di cantare, ai microfoni di Rgs, intervista da Marina Mistretta sull’uscita del suo nuovo album, Chiesa, o meglio, Churches, dove si ascoltano sortite rock’n’roll. L’intervista in esclusiva sarà lo Speciale weekend di Natale e sarà trasmessa domani - 25 dicembre - alle 9 e alle 16, replicata domenica alle 8 e alle 18. È un album contagioso e universale, quello di LP, c’è anche un brano intitolato proprio «La forza del pop» pieno di «incontri che magari non ti aspetti – dice la cantautrice americana – che propone anche in Italia il suo viaggio, una continua ricerca dell’amore che faccia vibrare tutte le corde di un essere vivente continua, la musica che lo definisce non è mai stata così intensa».

LP è tornata da poco sul palco, come tutti gli artisti in ogni angolo del mondo, e spera di poter presto esibirsi in Italia, la terra dei suoi nonni.

