Il Liberty di Palermo entra nel circuito europeo dell'Art Nouveau

Il Liberty di Palermo entra ufficialmente nel circuito europeo dell’Art Nouveau. Martedì prossimo, 14 dicembre, la cerimonia del riconoscimento.

«Dopo l’impegno ed il lavoro portato avanti da Legambiente Sicilia con la Città metropolitana di Palermo - si legge in un comunicato dell’associazione ambientalista - martedì 14 dicembre, al Villino Florio di Palermo, sarà ufficializzata, alla presenza dei massimi esponenti del Network europeo sull’Art Nouveau, riconosciuto nel 2014 dal Consiglio d’Europa come itinerario culturale, l’adesione del Liberty palermitano nell’importante struttura europea». Per Legambiente, l’adesione «rappresenta una importante opportunità per lo sviluppo culturale delle città, e dei territori circostanti, che ospitano queste testimonianze del Liberty».

Il programma

L’appuntamento di martedì avrà inizio alle 17. Sede il Villino Florio all’Olivuzza, in via Regina Margherita 38. a Palermo.

Saluti di Laura Cappugi, direttore del Centro per il Catalogo della Regione Siciliana. Introduce Paola la Scala, referente dell’Itinerario culturale sul Liberty del progetto Green Lab ai Cantieri.

Intervengono Erika Giuliani, coordinatrice del Réseau Art Nouveau Network, Selima Giuliano, soprintendente ai Beni culturali di Palermo, Ezio Godoli, presidente del Centro di documentazione sull'architettura contemporanea in Toscana, Sarah Lagrillière, direttore generale aggiunto del Ministero del Patrimonio e dell’Urbanismo della Regione di Bruxelles Capitale (Urban.Brussels), Giulia Lucci, responsabile comunicazione del Réseau Art Nouveau Network, Leoluca Orlando, sindaco della Città Metropolitana di Palermo, Ettore Sessa, professore associato al Dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo.

Coordina Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia.

